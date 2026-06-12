Unipol, Barclays: Operazione su MPS "altamente redditizia e strategicamente interessante"

(Teleborsa) - Secondo gli analisti di Barclays, l'acquisizione concordata
con Intesa Sanpaolo
del 100% di un'entità bancaria scorporata da MPS
rappresenta per Unipol
"un'operazione trasformativa
" che "rafforza significativamente la penetrazione e il controllo nel settore bancassicurazione
, trasformando la rete in un motore di crescita fondamentale".
L'operazione, aggiungono gli esperti, è concepita per raggiungere tre risultati chiave
: 1. un incremento della penetrazione assicurativa
attraverso una rete distributiva significativamente più ampia; 2. un maggiore contributo agli utili derivante dalle attività bancarie
; e 3. una significativa creazione di valore
grazie alle economie di scala e alle sinergie previste.
L'analisi di scenario prodotta da Barclays indica che l'operazione proposta genererebbe una crescita dell'EPS e del DPS entro il 2030 in tutti gli scenari, con lo scenario base
che prevede una crescita dell'EPS di circa il 18%
una volta che le sinergie saranno pienamente operative e dopo aver considerato l'impatto diluitivo dell'aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro.
Per quanto riguarda i dividendi
, lo scenario base di Barclays prevede una crescita del 19% entro il 2030
, supportata da un payout ratio del 60%, sostanzialmente in linea con i livelli recenti.
Gli analisti hanno riscontrato che "la reazione del mercato è stata positiva (Unipol +5% nella giornata, circa +11% dall'annuncio), con gli investitori favorevoli alla coerenza strategica".
I principali aspetti positivi
emersi dalle analisi degli investitori, conclude il broker, sono "il forte potenziale di crescita dell'EPS/DPS
e il cambiamento radicale nella scala del settore bancassicurazione
. Tuttavia, alcuni si interrogano sulla possibilità che vi siano rischi di execution".