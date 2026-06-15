A Londra corre Fresnillo

(Teleborsa) - Rialzo per il leader mondiale dell'argento , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,16%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,73%, rispetto a +1,53% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di medio periodo di Fresnillo rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 32,14 sterline, mentre i supporti sono stimati a 31,41. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 32,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```