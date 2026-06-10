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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

Appiattita la performance del Dow Jones 30, che porta a casa un modesto +0,17%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dow Jones 30. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 51.393,7. Primo supporto a 50.518,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 50.165,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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