Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 12/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno
Protagonista l'Hang Seng Index, che ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,93%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 24.874,4, mentre i supporti sono stimati a 24.405,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 25.343,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)