Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno
Seduta decisamente positiva per il FTSE Mid Cap, che ha terminato in rialzo del 2,80%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 64.359, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 62.245. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 66.473.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)