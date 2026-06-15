Bankitalia, ad aprile debito pubblico in calo

(Teleborsa) - Lo scorso aprile il debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.155,3 miliardi. E' quanto si legge nella pubblicazione Bankitalia su Fabbisogno e debito nel quale si sottolinea che il decremento riflette la diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (21,6 miliardi, a 42,4), parzialmente compensato dal fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (16,6 miliardi) e dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (2,1 miliardi).



Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, la diminuzione del debito è imputabile a quella osservata per le Amministrazioni centrali (3,2 miliardi), in parte compensata dall'aumento del debito delle Amministrazioni locali (0,3 miliardi). Il debito degli Enti di previdenza è rimasto invariato.



La vita media residua del debito - immutata rispetto al mese precedente - è risultata pari a 7,9 anni.



La quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia ha continuato a diminuire, collocandosi al 17,3 per cento (dal 17,6 del mese

precedente). A marzo (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) quella detenuta dai non residenti era diminuita al 35,2 per cento (dal 35,4 per cento del mese precedente), mentre quella detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) è aumentata al 14,5 per cento (dal 14,2 per cento del mese precedente).

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