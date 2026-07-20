Eurozona, produzione costruzioni di maggio +0,4% su mese

(Teleborsa) - A maggio 2026, rispetto ad aprile 2026, la produzione nel settore edile, destagionalizzata, è aumentata dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Ad aprile 2026, la produzione nel settore edile era cresciuta dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE.



Su base annua, la produzione nel settore edile è aumentata dell'1,2% nell'area dell'euro e dell'1,8% nell'UE.

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