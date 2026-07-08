Francia, saldo partite correnti di maggio migliora a -0,1 miliardi

(Teleborsa) - Migliora la situazione dei conti con l'estero per la Francia, che mostra nel mese di maggio un deficit di 0,1 miliardi di euro rispetto al rosso di 0,6 miliardi riportato il mese precedente (dato rivisto da -0,2 miliardi).



Il disavanzo della bilancia commerciale è aumentato a 5,5 miliardi di euro, rispetto ai 4,0 miliardi di euro di aprile. Tale andamento è stato determinato dal saldo della bilancia commerciale, escluso il settore energetico, che si è attestato a -1,3 miliardi di euro (in calo di 1,9 miliardi di euro rispetto al mese precedente), mentre la spesa per l'energia è diminuita leggermente a 4,2 miliardi di euro (rispetto ai 4,6 miliardi di euro di aprile). Il surplus della bilancia commerciale dei servizi è aumentato a 6,4 miliardi di euro (rispetto ai 4,6 miliardi di euro di aprile).



Su base annua, il saldo delle partite correnti si è attestato a -5,7 miliardi di euro, rispetto ai -13,1 miliardi di euro dell'anno precedente.



(Foto: Anthony Choren su Unsplash)

Condividi

```