Regno Unito: produzione industriale in calo, manifatturiera +0,1%

(Teleborsa) - Giungono dati misti dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale, nel mese di maggio 2026, ha registrato una variazione negativa dello 0,5% su base mensile dopo il +0,2% del mese precedente e contro il -0,1% atteso dagli analisti.



Il dato tendenziale registra una crescita dell'1% dopo il dato invariato di aprile e rispetto al +1,2% del consensus.



La produzione manifatturiera, su base mensile, registra una crescita dello 0,1% contro il -0,2% stimato dagli analisti ed a fronte del +0,5% di aprile. La variazione annua registra una crescita del 2,3% rispetto al +1,9% del consensus e dopo il +1% del mese precedente.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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