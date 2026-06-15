Cassa Centrale Banca avvia la seconda ELITE Lounge per le imprese ad alto potenziale

(Teleborsa) - Cassa Centrale Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, annuncia l’avvio della seconda ELITE Lounge. Il programma – sviluppato in partnership con ELITE, l’ecosistema parte del Gruppo Euronext che supporta le piccole e medie imprese (PMI) a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici – è dedicato a supportare imprese clienti in un percorso strutturato di crescita, sviluppo manageriale e accesso a nuove opportunità finanziarie e strategiche.



L’iniziativa nasce dal successo della prima edizione avviata nel 2025 e conferma il ruolo del Gruppo quale partner strategico a fianco degli imprenditori e delle loro aziende. Si tratta di un percorso personalizzato di assoluta eccellenza che aiuta queste realtà a consolidare il proprio piano di sviluppo, migliorandone la capacità di networking, la visibilità e l’interazione con la comunità finanziaria, oltre a favorire l’accesso al mercato dei capitali.



Con la seconda edizione, le aziende complessivamente coinvolte nel percorso superano le 20 unità, confermando il valore di un progetto che ha saputo intercettare le esigenze di sviluppo del tessuto produttivo nazionale.



Le aziende selezionate operano in settori strategici dell’economia italiana, tra cui: produttivo manifatturiero, alimentare, turistico e terziario. Un gruppo eterogeneo per dimensioni, competenze e mercati di riferimento, accomunato da una forte vocazione alla crescita, all’innovazione e alla creazione di valore nel lungo periodo.



Complessivamente, le imprese partecipanti all’ELITE Lounge registrano un fatturato aggregato di circa 2,3 miliardi di euro e impiegano oltre 7 mila collaboratori in 6 regioni.



In un contesto caratterizzato da instabilità geopolitiche ed economiche, nuove dinamiche commerciali internazionali, accelerazione delle trasformazioni tecnologiche e crescente complessità competitiva, il Gruppo Cassa Centrale continua a investire in strumenti concreti a supporto dell’economia reale, accompagnando le imprese nell’acquisizione delle competenze e delle risorse necessarie per affrontare con successo le sfide future.



"L’avvio della seconda ELITE Lounge rappresenta per il nostro Gruppo la conferma del valore di un progetto che ha riscosso un forte interesse da parte delle imprese e che ci consente di rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di partner per la crescita del sistema produttivo italiano. Il successo della prima edizione ci ha incoraggiati ad ampliare questa iniziativa, coinvolgendo nuove realtà imprenditoriali che si distinguono per capacità innovativa, qualità manageriale e ambizione di sviluppo – ha dichiarato Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca. – Come Gruppo Bancario Cooperativo siamo al fianco delle PMI, che costituiscono l’ossatura della nostra economia, ma anche delle aziende più strutturate, che intendono intraprendere percorsi evoluti di crescita e apertura ai mercati dei capitali. Riteniamo quindi fondamentale mettere a disposizione strumenti, competenze e relazioni che possano supportarle nel rafforzare la competitività e cogliere nuove opportunità di sviluppo sostenibile".



Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE: “Accogliamo con entusiasmo le nuove aziende che entrano oggi in ELITE grazie al supporto di Cassa Centrale Banca. Crediamo in un modello che coniuga vicinanza al territorio e apertura ai mercati globali, investendo su innovazione, cultura finanziaria e qualità della governance. In ELITE mettiamo in connessione imprese e opportunità, facendo leva su un network internazionale che oggi conta oltre 2.000 realtà per €220 miliardi di fatturato aggregato. È questo ecosistema, fatto di competenze, relazioni strategiche e capitali pazienti a sostenere la crescita duratura e sostenibile”.

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