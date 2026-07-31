Siglata intesa tra Banca Cambiano e Cassa Centrale Banca: una partnership da 40 mln

Siglata partnership tra1884 S.p.A.,S.c.p.A. e- Credito Cooperativo Italiano S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.Si tratta di una tappa importante frutto di un lavoro impegnativo, a dirlo, Presidente di Banca Cambiano, “l’ingresso nel capitale di Cassa Centrale comporta un rapporto di collaborazione per quanto riguarda l’attività operativa della Banca”. Secondo il presidente non è “solo un rafforzamento patrimoniale”, ma è un “apporto allo sviluppo della Banca, i cui dettagli dovranno essere poi definiti in seguito”.“Crediamo che possa essere un’opportunità per entrambi”, ha sottolineatoPresidente di Cassa Centrale Banca, parlando a margine della conferenza. Come la stessa Banca Cambiano, “siamo tutte piccole banche” che “messe in gruppo rappresentiamo una forza”. Il vero obiettivo, spiega Fracalossi, è quello di lasciare che ognuno mantenga la propria autonomia. “Noi entriamo come quota del 15% e avremo due rappresentanti in Consiglio, ma vogliamo contribuire a far fare un salto di qualità”.L’accordo avvia una partnership industriale strategica, fondata sulla condivisione di valori comuni e sulla prossimità ai territori, per ampliare l’offerta e sostenere nuove opportunità di crescita e sviluppo. L’operazione prevedere la sottoscrizione da parte di Cassa Centrale Banca di un aumento di capitale riservato pari a, corrispondente a unaQuesta intesta, spiega, Presidente di Ente Cambiano, “per noi è un’esperienza molto importante. Noi siamo nati come Banca di credito cooperativo e abbiamo fatto la Banca S.p.A. per mantenere la nostra autonomia e per non finire all’interno di gruppi operativi. E ad oggi questa alleanza è un bene, perchè noi manteniamo la nostra autonomia. Con loro possiamo continuare a sviluppare la nostra banca in Toscana e costruire percorsi e storie positive per la nostra popolazione”.La collaborazione consentirà alla Banca di ampliare progressivamente l’offerta rivolta a famiglie e imprese, sviluppare ulteriormente i servizi digitali e accedere a competenze specialistiche utili ad accompagnare la clientela nei propri progetti di crescita, innovazione e sostenibilità.