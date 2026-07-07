DEA, da Gruppo Cassa Centrale e Banco Marchigiano finanziamento in pool da 10 milioni

(Teleborsa) - Distribuzione Elettrica Adriatica (DEA) ha perfezionato con il Gruppo Cassa Centrale e Banco Marchigiano Credito Cooperativo un finanziamento in pool per complessivi 10 milioni di euro.



Queste risorse - spiega l'azienda - sono destinate in parte all’estinzione anticipata di due mutui già in essere presso il medesimo istituto di credito erogante e in parte per sostenere i futuri investimenti della società, ottimizzando la struttura dell’indebitamento e le condizioni finanziarie complessive.



In particolare, il finanziamento aiuterà a sostenere gli investimenti destinati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche e degli impianti gestiti in concessione, contribuendo al miglioramento dell'affidabilità, della resilienza e della sostenibilità delle reti di distribuzione.

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