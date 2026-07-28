Cassa Lombarda nomina Eugenio Periti come direttore generale

(Teleborsa) - Cassa Lombarda, boutique indipendente di wealth management con oltre un secolo di storia, ha nominato Eugenio Periti nel ruolo di Direttore Generale. La nomina è stata deliberata dal CdA dopo aver ricevuto il gradimento di Banca d'Italia.



Periti succede a Paolo Vistalli, che ha rimesso le deleghe operative e continuerà a contribuire al percorso di sviluppo strategico e commerciale dell'istituto con un ruolo di rilievo all’interno del CdA, mettendo a disposizione della Banca l'esperienza e il patrimonio di relazioni costruiti negli anni alla sua guida.



Eugenio Periti, nei suoi oltre venticinque anni di esperienza nel settore bancario e finanziario, porta con sè un solido percorso professionale nel wealth management avendo ricoperto incarichi di crescente responsabilità presso primari gruppi bancari nazionali e internazionali, tra cui Monte dei Paschi di Siena e Deutsche Bank .



La nomina di Eugenio Periti rappresenta un tassello centrale del Piano Programmatico 2026-2028, che punta a sviluppare ulteriormente il posizionamento di Cassa Lombarda quale boutique indipendente di riferimento nel wealth management.



"Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di proseguire nel percorso di crescita, valorizzando ulteriormente i punti di forza della banca: eccellenza e distintività del servizio, capacità di creare valore per i clienti, competenza professionale e visione di lungo periodo - ha detto Periti - Al tempo stesso, lavoreremo per avvicinare le nuove generazioni ed aiutare i nostri clienti nelle diverse fasi di discontinuità familiare ed imprenditoriale. Cassa Lombarda dispone oggi di una governance rafforzata, una reputazione di assoluto prestigio e professionisti di grande valore: elementi fondamentali per affrontare con successo le prossime sfide di sviluppo".



(Foto: © rawpixel)

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