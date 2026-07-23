EHI, la SPAC ideata da Banca Ifis è pronta al debutto in Borsa il 30 luglio

(Teleborsa) - Manca una settimana esatta al debutto in Borsa Italiana di EHI, la nuova SPAC ideata da Banca Ifis con l'obiettivo di accompagnare la crescita delle piccole e medie imprese italiane. Il veicolo inizierà le contrattazioni su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, il prossimo giovedì 30 luglio.



L'obiettivo iniziale di EHI è quello di raccogliere almeno 30 milioni di euro per individuare e supportare PMI che presentano modelli di business profittevoli, solide basi industriali e concrete prospettive di crescita. La SPAC guarda ad un range di aziende con size compresa tra 40 e 100 milioni di euro di equity value. La caratteristica principale del veicolo è quella di non fornire alle imprese soltanto capitale, ma anche competenze manageriali e supporto strategico per favorirne lo sviluppo. La ricerca della società target sarà orientata verso imprese con un solido posizionamento competitivo e un significativo potenziale di crescita ancora da esprimere. L'obiettivo è favorire percorsi di sviluppo sostenibile attraverso una combinazione di capitale, rafforzamento organizzativo e apertura al mercato.



L'iniziativa rappresenta una delle prime operazioni sviluppate da Banca Ifis attraverso le competenze integrate con illimity Bank, l'istituto acquisito attraverso OPAS lo scorso anno. EHI è stata infatti ideata dal team Capital Markets di illimity Bank, oggi operante all'interno della divisione Furstenberg del Gruppo Banca Ifis sotto la guida del Condirettore Generale Raffaele Zingone. In questo modo, Banca Ifis rafforza la propria presenza nel mercato dei capitali dedicato alle PMI, ampliando il proprio ruolo oltre il tradizionale sostegno creditizio e affiancando gli imprenditori con strumenti di equity e advisory strategica.



EHI è stata promossa da Mauro Girardi che ha costituito il veicolo Alfiere con il supporto di Borgosesia . Girardi assume anche il ruolo di amministratore delegato della SPAC.

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