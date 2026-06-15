Francoforte: allunga il passo Kion
(Teleborsa) - Ottima performance per Kion, che scambia in rialzo del 7,89%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kion, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Kion mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 39,28 Euro con area di resistenza individuata a quota 40,76. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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