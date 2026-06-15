Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 20:51
30.548 +3,08%
Dow Jones 20:51
51.801 +1,17%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

Francoforte: in rally Kion

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in rally Kion
Effervescente Kion, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,10%.
Condividi
```