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Francoforte: risultato positivo per Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Francoforte: risultato positivo per Airbus
Avanza il colosso aerospaziale, che guadagna bene, con una variazione del 3,34%.
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