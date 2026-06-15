Francoforte: risultato positivo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Balza in avanti le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,87%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Volkswagen AG Pref mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,55%, rispetto a +0,74% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di Volkswagen AG Pref è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 91,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 90,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 92,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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