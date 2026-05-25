Francoforte: nuovo spunto rialzista per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Scambia in profit le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , che lievita dell'1,85%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Volkswagen AG Pref rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 91,66 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 90,78. L'equilibrata forza rialzista di Volkswagen AG Pref è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 92,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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