Francoforte: risultato positivo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Volkswagen AG Pref evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Volkswagen AG Pref rispetto all'indice.





Tecnicamente, Volkswagen AG Pref è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 93,09 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 91,21. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 94,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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