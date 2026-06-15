Francoforte: scambi al rialzo per Aurubis

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore tedesco di rame , che avanza bene del 2,69%.



La tendenza ad una settimana di Aurubis è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo della big europea del rame ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 202,7 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 204,7, mentre il primo supporto è stimato a 200,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```