Francoforte: brillante l'andamento di TUI
(Teleborsa) - Seduta positiva per TUI, che avanza bene del 2,20%.
Il trend di TUI mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di TUI. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, TUI evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,009 Euro. Primo supporto a 6,915. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,869.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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