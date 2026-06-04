Francoforte: nuovo spunto rialzista per TUI
(Teleborsa) - Rialzo marcato per TUI, che tratta in utile dell'1,96% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di TUI rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di TUI, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 7,017 Euro. Primo supporto visto a 6,883. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6,799.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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