Londra: movimento negativo per Fresnillo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader mondiale dell'argento , con una flessione dell'1,84%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Fresnillo rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Fresnillo evidenzia un declino dei corsi verso area 28,99 sterline con prima area di resistenza vista a 29,72. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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