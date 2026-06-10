Milano 15:45
50.386 +0,24%
Nasdaq 15:45
29.039 -0,16%
Dow Jones 15:45
50.696 -0,35%
Londra 15:45
10.241 +0,14%
Francoforte 15:44
24.351 -0,34%

Londra: in calo RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo RELX
Si muove verso il basso il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, con una flessione del 3,15%.
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