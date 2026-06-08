Bando privatizzazione SAC, scadenza prorogata la 15 giugno

(Teleborsa) - È stata prorogata al 15 giugno la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l'acquisto della quota di maggioanza di SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. Lo slittamento è stato ritenuto opportuno per fare fronte alle "numerose richieste di chiarimenti formulate dagli operatori interessati alla procedura di cessione, alcuni dei quali hanno la propria sede legale al di fuori dell'Unione europea", e per "consentire agli operatori extra-Ue interessati alla procedura di acquisire la documentazione richiesta nel bando di invito".



Tra coloro che avrebbero già presentato la propria candidatura ci sarebbe 2i Aeroporti, holding controllata da F2i e partecipata da Asterion, la piattaforma Mundys, che fa capo alla famiglia Benetton, e Save, società i cui azionisti sono il private equity francese Ardian e il fondo Finint Infrastrutture di Enrico Marchi.



Dall'estero attesi Vinci , già presente in sette aeroporti nel mondo, gli olandesi di Amsterdam-Schiphol, Corporacion America , azionista in 52 scali fra cui Toscana Aeroporti , e gli spagnoli di Aena , che controlla gli scali spagnoli.



La cerchia dei candidati si restringe in quanto il bando impone di avere gestito per un periodo di cinque anni negli ultimi dieci almeno un aeroporto con un traffico non inferiore a 10 milioni di passeggeri. Ovvero, avere detenuto per lo stesso arco di tempo "una o più partecipazioni superiori al 30% in una o più società" aeroportuali con identifico volume di traffico.



SAC, attualmente controllata dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e partecipata da una galassia di Enti locali, metterà a disposizione almeno il 51% del proprio capitale, viene accreditata di valore di impresa intorno ai 500 milioni. Nel 2025 gli aeroporti di Catania e Comiso hanno sommato 12,5 milioni di passeggeri, mentre SAC ha chiuso con 112 milioni di euro di ricavi, e 25 milioni di margine di profitto.

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