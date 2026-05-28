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Madrid: performance negativa per Sacyr

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Sacyr
Si muove verso il basso il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, con una flessione del 2,28%.
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