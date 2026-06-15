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Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Oil & Gas
Profondo rosso per il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 577,91 punti, in netto calo del 2,78%.
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