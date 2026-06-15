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Pioggia di acquisti a Wall Street su accordo Usa-Iran, in evidenza SpaceX dopo il debutto

Commento, Finanza
Pioggia di acquisti a Wall Street su accordo Usa-Iran, in evidenza SpaceX dopo il debutto
(Teleborsa) - Avvio di settimana in rally per Wall Street, galvanizzata dall'annuncio del presidente Donald Trump di un accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Ancora protagonista SpaceX dopo l'impennata del 19% al debutto in Borsa venerdì, ma tra gli analisti è acceso il dibattito sulla valutazione.

Tra gli annunci societari, Fox acquisirà Roku con un accordo in contanti e azioni da 22 miliardi di dollari; Salesforce ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Fin, azienda leader nel settore degli agenti per l'assistenza clienti, per circa 3,6 miliardi di dollari; Johnson & Johnson prevede di investire oltre 1 miliardo di dollari a Jacksonville, in Florida, per potenziare le proprie attività nel settore della vista; American Express ha annunciato una proposta di acquisizione di TheFork da Tripadvisor per 700 milioni di dollari, da corrispondersi interamente in denaro.

Dall'agenda macro, a giugno è peggiorato nettamente l'indice manifatturiero Empire State di New York, passando a +5,7 punti dai +19,6 punti di maggio, e risultando inferiore anche alle stime degli analisti (+13,2 punti); a maggio è rallentata oltre le attese la produzione industriale (0,1% su mese, contro il +0,3% del consensus e dopo il +0,9% di aprile), mentre la manifattura ha registrato una variazione nulla su base mensile, a fronte del +0,7% di aprile.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones che avanza a 51.821,52 (+1,2%); sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.543,98 punti (+1,5%). Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+2,49%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'S&P 100 (+1,55%).


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