Pioggia di acquisti a Wall Street su accordo Usa-Iran, in evidenza SpaceX dopo il debutto

(Teleborsa) - Avvio di settimana in rally per Wall Street
, galvanizzata dall'annuncio del presidente Donald Trump di un accordo per porre fine alla guerra
tra Stati Uniti e Iran. Ancora protagonista SpaceX
dopo l'impennata del 19% al debutto in Borsa venerdì, ma tra gli analisti è acceso il dibattito sulla valutazione
.
Tra gli annunci societari
, Fox
acquisirà Roku
con un accordo
in contanti e azioni da 22 miliardi di dollari; Salesforce
ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Fin
, azienda leader nel settore degli agenti per l'assistenza clienti, per circa 3,6 miliardi di dollari; Johnson & Johnson
prevede di investire oltre 1 miliardo di dollari
a Jacksonville, in Florida, per potenziare le proprie attività nel settore della vista; American Express
ha annunciato una proposta di acquisizione di TheFork
da Tripadvisor
per 700 milioni di dollari, da corrispondersi interamente in denaro.
Dall'agenda macro
, a giugno è peggiorato nettamente l'indice manifatturiero Empire State di New York
, passando a +5,7 punti dai +19,6 punti di maggio, e risultando inferiore anche alle stime degli analisti (+13,2 punti); a maggio è rallentata oltre le attese la produzione industriale
(0,1% su mese, contro il +0,3% del consensus e dopo il +0,9% di aprile), mentre la manifattura ha registrato una variazione nulla su base mensile, a fronte del +0,7% di aprile.
Sulle prime rilevazioni
, il Dow Jones
che avanza a 51.821,52 (+1,2%); sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.543,98 punti (+1,5%). Ottima la prestazione del Nasdaq 100
(+2,49%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'S&P 100
(+1,55%).