Parigi: andamento sostenuto per Societe Generale
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big bank francese, con una variazione percentuale del 2,97%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Societe Generale rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo dell'Istituto di credito francese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 76,41 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 74,95. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 77,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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