Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo industriale francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,43%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Schneider Electric , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo della multinazionale dei prodotti elettrici rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 275,8 Euro, mentre i supporti sono stimati a 272,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 279,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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