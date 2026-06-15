Piazza Affari: andamento rialzista per Prysmian

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che lievita dell'1,81%.



La tendenza ad una settimana di Prysmian è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo dell' azienda produttrice di cavi ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 147,7 Euro. Primo supporto individuato a 145,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 150.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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