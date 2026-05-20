Piazza Affari: andamento sostenuto per Prysmian
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo specializzato nella produzione di cavi, con una variazione percentuale del 2,24%.
Lo scenario su base settimanale di Prysmian rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda produttrice di cavi. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 145,1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 141,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 138,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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