Piazza Affari: positiva la giornata per Technogym
(Teleborsa) - Avanza il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che guadagna bene, con una variazione del 2,26%.
L'andamento di Technogym nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 17 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 17,42. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 17,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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