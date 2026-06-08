Mediolanum, 5,42 miliardi la raccolta nei primi 5 mesi dell'anno

(Teleborsa) - Banca Mediolanum ha raccolto 5,42 milioni di euro nei primi 5 mesi dell'anno, di cui 785 milioni nel mese di maggio. La raccolta netta del risparmio gestito è stata pari a 631 milioni in maggio e a 3,33 milioni da inizio anno. Erogati nuovi finanziamenti per 360 milioni, raggiungendo quota 1,67 miliardi da inizio anno, mentre sono stati incassati 22 milioni di premi delle polizze protezione, per un totale di 105 milioni da gennaio.



Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta: “I dati di maggio confermano ancora una volta la solidità del nostro modello, con una raccolta netta totale di 785 milioni di euro, di cui 631 milioni in prodotti di risparmio gestito. In uno scenario di forte incertezza geopolitica e un contesto di mercato che continua a presentare elementi di volatilità, i nostri clienti apprezzano i servizi di investimento automatici, che consentono di entrare sui mercati in modo graduale e disciplinato nel tempo, riducendo l’impatto delle oscillazioni e delle componenti emotive. Si tratta di soluzioni che permettono di costruire valore con costanza, migliorando la qualità dell’esperienza di investimento e rafforzando la fiducia nelle scelte di lungo periodo. Prosegue inoltre con grande soddisfazione lo sviluppo della base clienti, con oltre 92 mila nuovi ingressi nei primi cinque mesi dell’anno, così come sale a 7.089 il numero dei Family Banker, una crescita del 4% da inizio anno. Allo stesso tempo, registriamo un andamento molto positivo sia nelle erogazioni di credito sia nella raccolta di premi delle polizze di protezione, ambiti nei quali la nostra consulenza continua a fare la differenza".

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