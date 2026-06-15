USA-Iran, von der Leyen: "accordo apre strada a negoziati su pace e sicurezza in MO"

L'Europa è pronta a fare la sua parte, assicura la Presidente Ue

(Teleborsa) - "Accogliamo con favore l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, frutto di continui sforzi diplomatici da parte di diversi partner". Così la Presidente von der Leyen commenta il cessate il fuoco tra Usa e Iran sottolineado che "la priorità ora è la sua rapida e completa attuazione da parte di tutte le parti. Questo accordo dovrebbe consentire l'immediata riapertura dello Stretto di Hormuz., prosegue la Presidente della Commissione Ue nel ribadire che "la libertà di navigazione deve essere ripristinata senza pedaggi, essenziale per la stabilità regionale e per l'economia globale".



von der Leyen sottolinea anche che l'accordo "apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente e dovrebbe porre fine ai programmi nucleari e missilistici iraniani e alle sue attività destabilizzanti nella regione. E naturalmente - prosegue - non può esserci pace in Medio Oriente finché il Libano è in fiamme. Ancora una volta l'Europa invita tutte le parti a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano e ad attuare un vero cessate il fuoco".



"A Evian, i leader del G7 incontreranno i partner del Golfo e del Medio Oriente. L'Europa è pronta a fare la sua parte. Questa crisi offre anche una chiara lezione", prosegue von der Leyen per la quale "Ancora una volta, la dipendenza energetica è stata strumentalizzata. Dobbiamo diversificare le nostre rotte di approvvigionamento e sviluppare corridoi di esportazione alternativi per non dipendere più dal collo di bottiglia di Hormuz. Discuteremo di questo e di altro a Evian".

Condividi

```