Ucraina, UE eroga 3,47 miliardi per droni, missili, difesa aerea e jet

(Teleborsa) - La Commissione europea ha erogato all'Ucraina altri 3,47 miliardi di euro, che si inseriscono nell'ambito del prestito complessivo di 90 miliardi per il sostegno e la difesa del Paese. Il finanziamento - si sottolinea - è fornito in risposta alle urgenti esigenze militari dell'Ucraina, che continua a richiedere un sostegno per difendersi dalla guerra di aggressione della Russia.



"Oggi stiamo investendo ulteriori 3,47 miliardi di euro per contribuire a proteggere i cieli dell'Ucraina", ha affermato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, aggiungendo "con questo nuovo esborso nell'ambito del nostro pacchetto di prestiti da 90 miliardi di euro, stiamo aiutando l'Ucraina a difendere il suo popolo. Stiamo anche avvicinando le nostre industrie della difesa, combinando la scala industriale europea con l'innovazione senza pari dell'Ucraina. Questo è il nostro nuovo Drone Deal che sta prendendo forma".



L'esborso copre una tranche aggiuntiva del primo programma di prodotti sull'approvvigionamento di droni. Include anche finanziamenti per ulteriori droni, tra cui droni a jet a lungo raggio, missili e jet da combattimento Gripen. L'obiettivo è aiutare l'Ucraina a garantire rapidamente le attrezzature critiche di cui ha bisogno.



In quanto paese in guerra, l'Ucraina ha bisogno di prodotti critici per la difesa consegnati rapidamente. Nelle prossime settimane sarà approvato ed erogato un maggiore sostegno a droni, munizioni, difesa aerea e missili. Per l'Ucraina ciò significa un accesso più rapido alle attrezzature che possono contribuire a proteggere il suo spazio aereo e a rafforzare la sua capacità di difesa. Per l'Europa, significa continuare a sostenere un paese la cui sicurezza è direttamente legata alla sicurezza dell'Europa stessa.



Il finanziamento fa seguito a precedenti esborsi nell'ambito del programma. Il 25 giugno la Commissione ha erogato all'Ucraina 3,2 miliardi di euro nell'ambito del programma specifico di assistenza macrofinanziaria (AMF), in seguito ha effettuato altri due pagamenti nell'ambito dello sportello della difesa: 3,9 miliardi di euro il 30 giugno 2026 e 1,1 miliardi di euro il 15 luglio 2026. Complessivamente, nel 2026 saranno erogati 28,3 miliardi di euro a sostegno della capacità industriale di difesa dell'Ucraina. L'assegnazione per il 2026 dovrebbe essere completata entro settembre, mediante l'adozione dei corrispondenti elenchi di prodotti, con esborsi da effettuare fino alla fine del 2026.

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