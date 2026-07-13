Carburanti, Urso: se blocco Hormuz persiste pronti a interventi mirati

(Teleborsa) - "Dove questo perdurare del blocco di Hormuz dovesse comportare anche un aumento del prezzo del carburante alla fonte, ovviamente noi interverremo, come abbiamo fatto fin dall'inizio, con
provvedimenti come suole specifici mirati". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'evento degli Stati Generali della Space Economy dal titolo "Investimenti e finanziamenti per la Space Economy - Le opportunità", in corso a Milano.
"Credo che questa vicenda - ha aggiunto - ci debba insegnare,
che occorre realizzare, come stiamo facendo, politiche di lungo respiro per ridurre la dipendenza dall'estero e aumentare la capacità di produrre energia elettrica con fonti da noi controllate sul nostro paese, è per questo che il governo ha accelerato sulla strada delle rinnovabili la cui capacità produttiva in questi anni è aumentata di oltre il 40% ed è per questo che il governo ha riaperto la strada del nucleare civile di nuova generazione, ci auguriamo che il parlamento condivida il provvedimento entro la pausa estiva, così che i decreti attuativi si possano realizzare entro quest'anno, perché noi dobbiamo comunque prendere atto della realtà".
" E - prosegue il Ministro - la realtà ci impone di realizzare tutto quello che è necessario per la sicurezza energetica del nostro paese e del nostro continente, visto che il conflitto
, l'indeterminantezza, l'incertezza, è il nuovo paradigma dell'epoca in cui viviamo, come dimostra quello che sta accadendo nel blocco dello stretto di Hormuz, come dimostrano le guerre, i conflitti armati, che circondano la nostra Europa"