Codice della strada: al via il confronto sulla riforma

(Teleborsa) - Prende il via al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il percorso di consultazione per la revisione del Codice della strada. Il ministro Matteo Salvini ha presieduto il primo incontro con le principali associazioni di categoria e i rappresentanti dei settori coinvolti, dando ufficialmente avvio alla fase di confronto pubblico.



L'iniziativa segna l'apertura della raccolta di osservazioni e proposte finalizzate all'aggiornamento della normativa. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le modalità con cui i soggetti interessati potranno presentare i propri contributi, con l'obiettivo di realizzare un Codice più moderno, semplice ed efficace, orientato alla semplificazione amministrativa, alla digitalizzazione e alla tutela del diritto alla mobilità, nel pieno rispetto della sicurezza di tutti gli utenti della strada.



Tra i principali temi affrontati figurano la proposta di abbassare a 17 anni l'età minima per il conseguimento delle patenti B e C, insieme alle misure dedicate alla protezione degli utenti più vulnerabili della strada. Sul fronte della mobilità elettrica, è stato inoltre reso noto che, dopo l'avvio delle procedure a fine giugno, sono già stati rilasciati circa 160.000 contrassegni per i monopattini elettrici, mentre altri 20.000 sono attualmente in fase di consegna.

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