von der Leyen: per accesso ai social serve età minima

(Teleborsa) - "Noi in Europa crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, non algoritmi predatori. A tal proposito, vorrei essere molto chiara: i social media non sono un giocattolo". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online.



"In definitiva spetta ai genitori decidere quando i bambini possono iniziare a usare lo smartphone. Quello su cui siamo già d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media".



"La questione non è se i bambini possano accedere ai social media, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli" ha spiegato von der Leyen, evocando la necessità di "adeguate restrizioni alle piattaforme legate all'età". Secondo la presidente della Commissione, "lo status quo non è più sostenibile" e lascia alle grandi piattaforme "un accesso senza restrizioni ai minori", con conseguenze in termini di dipendenza, disagio psicologico e esposizione a contenuti dannosi.



La presidente della Commissione ha ribadito che, con la legge europea ai servizi digitali (Dsa), le piattaforme hanno un "dovere di diligenza" nei confronti degli utenti, soprattutto dei più vulnerabili, e devono dimostrare che i propri servizi "non arrecano danni".

Condividi

```