Aeroporti Catania e Comiso (SAC), 14 gruppi in corsa per acquisire la maggioranza

(Teleborsa) - Sono quattordici i gruppi nazionali e internazionali che hanno presentato la manifestazione di interesse relativa alla selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51% del capitale sociale di SAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso. La procedura si è conclusa alla mezzanotte del 15 giugno.



Nei prossimi giorni prenderà avvio la fase di verifica della documentazione e dei requisiti previsti dall'avviso pubblico. Al termine delle attività istruttorie, i soggetti ammessi saranno invitati a partecipare alle successive fasi della procedura, secondo modalità e tempistiche che verranno comunicate nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza. Durante l'assemblea dei soci SAC, che si è svolta nella giornata di martedì 16 giugno, sono state individuate le regole di governance che resteranno in capo alla componente pubblica una volta completato il processo di privatizzazione. Tali disposizioni saranno rese note ai soggetti ammessi alla seconda fase della procedura.



L'operazione si inserisce nel percorso di rafforzamento e valorizzazione di SAC, con l'obiettivo di individuare un partner industriale qualificato in grado di sostenere ulteriormente lo sviluppo infrastrutturale, la competitività e la crescita del sistema aeroportuale siciliano nel lungo periodo.

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