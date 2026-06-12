Air India al lavoro per ridurre la perdita record

(Teleborsa) - Air India è al lavoro per posticipare le consegne di aerei ordinati, ridurre i voli e rinviare i piani di espansione dopo che l'azionista di maggioranza Tata Group ha imposto alla compagnia di impegnarsi a ridimensionare le sue perdite record.



E' quanto riporta Bloomberg. La decisione, che fa seguito al tragico incidente aereo avvenuto un anno fa e a una perdita annua di circa 3 miliardi di dollari, rappresenterebbe una netta inversione di rotta rispetto al precedente piano di crescita della compagnia aerea.



Il ridimensionamento comprenderà diverse misure di riduzione dei costi. Air India sarebbe in trattative con Airbus e Boeing per rallentare le consegne di circa 500 aeromobili già ordinati, con la possibilità di posticipare gli ingenti pagamenti dovuti ai produttori di aerei al momento della consegna.



Inoltre, Air India starebbe rivalutando i piani per servire nuove destinazioni nazionali e internazionali, eliminando alcune rotte e posticipando i lanci in determinati aeroporti, tra cui il nuovo aeroporto internazionale di Noida, vicino a Nuova Delhi.

Condividi

```