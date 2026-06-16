Milano 15-giu
51.836 0,00%
Nasdaq 15-giu
30.544 +3,06%
Dow Jones 15-giu
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Londra 15-giu
10.431 0,00%
Francoforte 15-giu
24.894 0,00%

Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,75%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.096,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,75%)
Protagonista l'indice della Borsa cinese, in forte rialzo del 2,75%, a quota 4.096,47 in apertura.
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