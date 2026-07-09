Nasce "Scelte Future"

Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo e Fondazione Ufficio Pio hanno presentato oggi a Torino "Scelte future", un programma di lungo termine che, per la prima volta in Italia, partendo dai bambini, integrain un unico dispositivo rivolto alle famiglie, anche quelle a basso reddito."SCELTE FUTURE è un percorso integrato, capace di mettere insieme il sostegno economico, la capacità educativa, l'educazione finanziaria e la partecipazione attiva delle famiglie" ha spiegato Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo: "È un approccio in cui crediamo molto, perché l'obiettivo di questo programma non è solo quello di fornire un aiuto materiale, ma di. Per questo motivo l'educazione finanziaria rappresenta un, poiché consente di sviluppare autonomia, consapevolezza nelle decisioni e capacità di pianificazione".Attraverso piccoli versamenti mensili di un importo a scelta compreso tra i 5 e i 30 euro, effettuati sin dalla prima infanzia e lungo tutto il percorso di crescita dei figli, le famiglie piemontesi a basso reddito (ISEE = 15.000 euro) dialla loro formazione superiore. Con un'erogazione liberale iniziale pari a 10 milioni di euro di cui 5 milioni di euro stanziati da Fondazione Compagnia di San Paolo e 5 milioni di euro da Intesa Sanpaolo, il risparmio versato dalle famiglie a basso reddito viene raddoppiato con un contributo equivalente, moltiplicando così la capacità di accumulo e promuovendo una logica di corresponsabilità e investimento sul futuro dei figli."Scelte future" prende avvio in Piemonte con una fase sperimentale nella seconda metà del 2026 per poi valutare l'estensione nel 2027 ad altri territori. L'iniziativa è una dellelungo tutto il ciclo di crescita e ripercorre le esperienze di Fondazione Ufficio Pio come i programmi "Will Torino" e "Percorsi", finora circoscritti al territorio torinese e a target più specifici."Promuovere accesso alle opportunità educative e di istruzione terziaria per tutti significa. Investimenti di lungo periodo sul capitale umano, sulla mobilità sociale e sullacontribuiscono sia al contrasto delle diseguaglianze, sia alla crescita e alla competitività del Paese", ha dichiarato Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. "Con Scelte future intendiamo raggiungere proprio questi due obiettivi, che rappresentano anche le due priorità che la nostra Fondazione si è data nella strategia del periodo 2025-2028. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Ufficio Pio e Intesa Sanpaolo: una partnership che unisce competenze sociali, visione filantropica e strumenti finanziari innovativi per costruire un modello sostenibile e replicabile, capace di ampliare concretamente le opportunità educative".Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato durante la presentazione: "Nel programma per il sociale di Intesa Sanpaolo, uno dei filoni chiave è il contrasto alla povertà educativa dei giovani. Oggi i nostri programmi si arricchiscono di un'importante iniziativa promossa con un partner che per noi ha un significato speciale, la Fondazione Compagnia di San Paolo, nostro azionista storico, determinante per la crescita della Banca. Con 'Scelte future' vogliamo rivolgerci alle comunità piemontesi per un progetto di lungo termine che, padroni del loro presente, in grado di costruire una vita famigliare e professionale soddisfacente e contribuire così al progresso del Paese".Davide Porporato, Presidente della Fondazione Ufficio Pio, ha infine dichiarato: "Dal 2010 promuoviamo programmi di risparmio incentivato legati all'istruzione e alla formazione, convinti che l'investimento educativo sia uno dei fattori più efficaci per contrastare le disuguaglianze e ampliare le possibilità di scelta delle persone. Nel tempo, i risultati e le valutazioni dei nostri interventi ci hanno spinto ad agire sempre più precocemente, estendendo il sostegno a fasce d'età via via più giovani. Con Scelte Future, grazie alla collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo e Intesa Sanpaolo, compiamo un ulteriore passo avanti:dei propri figli fin dalla nascita".Il Programma "Scelte Future" prevede un percorso digitale strutturato di formazione e accompagnamento che coinvolge l'intero nucleo familiare secondo una. Per rafforzarne la fiduciacome punto di primo contatto informativo, con un ruolo di accoglienza e indirizzamento verso la Fondazione Ufficio Pio.