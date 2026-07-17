Credem e Lega Volley: nasce la Next Gen Academy

(Teleborsa) - In occasione del Volley Mercato 2026, svoltosi ieri, Credem Banca e Lega Pallavolo Serie A hanno annunciato uno storico traguardo: il prolungamento della Title Sponsorship per i Campionati di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 fino al 2030. Una partnership, nata nel 2018, che si appresta così a raggiungere le 11 stagioni consecutive, affermandosi come una delle collaborazioni più longeve, solide e coerenti nell’intero panorama dello sport italiano.



Dopo una stagione da record, che ha visto i palazzetti riempirsi con oltre 395 mila presenze solo in Regular Season, l’accordo tra il Gruppo Credem e l’eccellenza del volley maschile italiano compie un salto evolutivo. La sponsorizzazione non si traduce solo in un logo sul campo, ma diventa una concreta espressione della promessa di Wellbanking di Credem: generare valore e benessere sostenibile nel tempo per i clienti, le persone e la collettività, supportando passioni sane e percorsi di crescita.



Nasce la Credem Next Gen Academy: investire sul futuro dei giovani talenti



In questa ottica, il rinnovo fino al 2030 porta con sé il lancio della Credem Next Gen Academy, un progetto inedito dedicato ai giovani talenti dei settori giovanili dei Club di Superlega. Nello specifico, il 3 e 4 ottobre a Reggio Emilia, i futuri campioni parteciperanno a una due giorni di alta formazione curata da professionisti Credem ed esperti del settore. I temi trattati andranno oltre il perimetro del campo da gioco: educazione finanziaria, utilizzo consapevole dei social media e gestione della pressione agonistica.



A impreziosire l’iniziativa ci sarà la partecipazione di Ferdinando De Giorgi (ct della Nazionale di Pallavolo Maschile), che si confronterà con i ragazzi su temi cruciali come la gestione delle aspettative, l'importanza di trasformare l'errore in un'opportunità e il valore di rappresentare un'intera collettività.



"Rinnovare la nostra presenza al fianco della Lega Pallavolo fino al 2030 significa fare squadra con il futuro del nostro Paese, a partire dalle nuove generazioni. In questi anni abbiamo condiviso numeri eccezionali e valori profondi accompagnando l’esplosione di questo bellissimo sport, ma oggi vogliamo fare un passo in più. Con la Credem Next Gen Academy evolviamo il nostro ruolo da sponsor a vero e proprio partner educativo. Assieme ai club vogliamo accompagnare questi giovani talenti in un contesto sempre più complesso e sfidante, mettendo a disposizione le nostre competenze per aiutarli a affrontare con più consapevolezza non solo le sfide del campo ma anche quelle che impone la vita di ogni giorno", ha dichiarato Maurizio Giglioli, Condirettore Centrale di Credem.



"Il rinnovo di una partnership così importante fino al 2030, che ci porterà a ben 11 stagioni assieme, rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la Lega Pallavolo Serie A. Credem Banca, in questi anni, ha dimostrato di credere nel nostro movimento non solo attraverso una sponsorship di assoluto valore, ma condividendone visione, progettualità e prospettive di crescita. La nascita della Credem Next Gen Academy è una testimonianza di questo percorso comune: pur avendo come core business i massimi Campionati nazionali, la Lega considera strategico investire anche nella formazione delle nuove generazioni, accompagnando i giovani atleti in un percorso di crescita che vada oltre il campo da gioco. È anche attraverso iniziative come questa che si costruisce il futuro del nostro sport. In un momento storico che vede la Serie A Credem Banca ai vertici del panorama mondiale, è motivo di orgoglio poter contare su un partner come Credem, che continua a scegliere di legare il proprio nome alla nostra Lega e ai nostri campionati", ha dichiarato Massimo Righi Presidente del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A.

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