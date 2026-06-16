EssilorLuxottica, in campo con Applied Materials per la realtà aumentata negli smart glasses

(Teleborsa) - EssilorLuxottica e Applied Materials annunciano un accordo di sviluppo congiunto di lungo periodo volto ad accelerare l’introduzione sul mercato di sistemi ottici intelligenti di nuova generazione per la realtà aumentata e smart eyewear con IA integrata.



Le due aziende - si legge in una nota - collaboreranno alla ricerca e sviluppo di tecnologie ottiche avanzate, tra cui guide d’onda, sistemi di lenti adattive e innovazioni nei materiali, destinate alle lenti intelligenti e alle esperienze di realtà aumentata del futuro. Le guide d'onda sono una componente essenziale dei dispositivi di realtà aumentata: costituiscono lo strato ottico che consente di convogliare e guidare le immagini attraverso una lente trasparente, rendendole visibili senza compromettere la percezione del mondo reale. Le lenti elettro-attive adattive alla luce regolano dinamicamente il livello di oscuramento, migliorando comfort visivo e benessere in ogni condizione di illuminazione, mentre le più avanzate tecnologie di incapsulamento contribuiscono a preservare le prestazioni ottiche dei sistemi di visualizzazione di realtà aumentata.



Grazie all’integrazione di competenze complementari e dei rispettivi portafogli di proprietà intellettuale, le due aziende puntano ad accelerare il passaggio dall’innovazione di frontiera allo sviluppo di soluzioni ottiche industrializzabili su larga scala, attraverso programmi di ricerca congiunta condotti in un laboratorio dedicato all’interno del campus Applied Materials nella Silicon Valley.

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