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Applied Materials, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Applied Materials, scendono le quotazioni a New York
Ribasso scomposto per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che esibisce una perdita secca del 7,61% sui valori precedenti.
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