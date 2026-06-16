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Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che avanza bene del 2,72%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rolls-Royce Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Rolls-Royce Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,07 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,79. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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