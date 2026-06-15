Londra: in forte denaro Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,37%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rolls-Royce Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13,93 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13,56. L'equilibrata forza rialzista di Rolls-Royce Holdings è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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