Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , che tratta con una perdita dell'1,94%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Rolls-Royce Holdings . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Rolls-Royce Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 12,66 sterline. Primo supporto a 12,48. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 12,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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